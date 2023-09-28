Мурадов назвал ракетную атаку ВСУ на Севастополь наглым военным вызовом

Украинская ракетная атака на Черноморский флот РФ в Севастополе — это наглый военный вызов киевского режима. Такое мнение выразил постпред Крыма при российского президенте Георгий Мурадов.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Он призвал к мощному и сокрушительному ответу. Государственный деятель выразил уверенность в том, что Вооружённые силы РФ в подходящий момент ударят в самое чувствительное для Киева место.

"Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: "Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши", — подчеркнул постпред в беседе с РИА Новости.

Как пояснил Мурадов, операцию ВСУ курировали американцы и британцы.

22 сентября украинские войска нанесли удар по штабу Черноморского флота РФ. Информацию об этом подтвердил губернатор Михаил Развожаев.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что инструкторы НАТО помогли Украине атаковать штаб. Он убеждён: ВСУ не смогли бы осуществить эту операцию без США и Великобритании.