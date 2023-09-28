Командир "Ахмата" Апты Алаудинов заявил о "неистовых" ударах украинских военных по своим же сослуживцам, которые приняли решение сдаться в российский плен.
По его словам, такие удары зафиксированы на Артёмовском направлении. Он добавил, что в плен попадает большое количество солдат ВСУ, однако некоторых из них не удаётся доставить на точку базирования живыми.
"К сожалению, их собратья, которые видят, что мы взяли их в плен, начинают наносить такой неистовый огонь артиллерии, чтобы они не остались в живых", — подчеркнул Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Ранее командир "Ахмата" посоветовал гражданам Украины проситься в Россию, пока западные партнёры Киева их не "могилизовали". Он также назвал РФ общим домом для украинцев и россиян.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.