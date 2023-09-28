Алаудинов: ВСУ открывают неистовый огонь по своим же, сдающимся в плен

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир "Ахмата" Апты Алаудинов заявил о "неистовых" ударах украинских военных по своим же сослуживцам, которые приняли решение сдаться в российский плен.

Фото: openverse.org

По его словам, такие удары зафиксированы на Артёмовском направлении. Он добавил, что в плен попадает большое количество солдат ВСУ, однако некоторых из них не удаётся доставить на точку базирования живыми.

"К сожалению, их собратья, которые видят, что мы взяли их в плен, начинают наносить такой неистовый огонь артиллерии, чтобы они не остались в живых", — подчеркнул Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Ранее командир "Ахмата" посоветовал гражданам Украины проситься в Россию, пока западные партнёры Киева их не "могилизовали". Он также назвал РФ общим домом для украинцев и россиян.