"Был сбит беспилотник": губернатор Гладков назвал причину взрыва под Белгородом

28 сентября система противовоздушной обороны в Белгородской области сбила беспилотник, похожий на самолет. Инцидент спровоцировал взрыв, который был слышен в этом районе, в том числе жителями Харьковской горы в Белгороде. По предварительным данным, жертв или разрушений на местах не было, но дальнейшая информация о последствиях уточняется.

Фото: Openverse

Стоит отметить, что ранее в тот же день поступили сообщения об обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне, при этом в Староселье и Теребрено Краснояружского района зафиксировано 54 попадания. Также поступали сообщения о возможном проникновении украинской разведывательно-диверсионной группы (ДРГ) в Белгородскую область, хотя это не было подтверждено региональным оперативным центром, сообщает bel.ru.

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