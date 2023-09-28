Сегодня, 28 сентября вертолёт ВВС Польши два раза пересёк границу Белоруссии.
Об этом официально сообщил Минск.
"Около 15.20 воздушное судно Польши пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолёт повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров", — сообщает министерство обороны Белоруссии.
Сейчас ведомство устанавливает обстоятельства, а МИД Белоруссии уже готовит соответствующую ноту.
Напомним, 1 сентября польский вертолёт уже нарушал белорусскую границу в Гродненской области. На предельно малой высоте он залетел на территорию РБ на глубину до километра.
1 августа Польша обвиняла Белоруссию в том, что её вертолёты Ми-24 и Ми-8 пересекли границу. Минобороны Белоруссии назвало данные обвинения надуманными для очередного оправдания наращивания сил у границы.
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