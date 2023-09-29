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В Генштабе ВС РФ заявили об отсутствии планов проведения дополнительной мобилизации

Силовые структуры

Никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий Генеральный штаб ВС РФ не имеет. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.

В Генштабе ВС РФ заявили об отсутствии планов проведения дополнительной мобилизации
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", — сказал он.

По словам Цимлянского, призывников также не направят в новые регионы или на СВО.

Ранее в Госдуме заявили, что осенью 2023 года новой волны мобилизации "точно не будет".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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