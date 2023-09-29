Никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий Генеральный штаб ВС РФ не имеет. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", — сказал он.
По словам Цимлянского, призывников также не направят в новые регионы или на СВО.
Ранее в Госдуме заявили, что осенью 2023 года новой волны мобилизации "точно не будет".
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