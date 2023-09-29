Американский журналист Клейтон Моррис удивился кадрам из зоны спецоперации, на которых видно, как украинские военные массово сдаются в плен российским войскам. Свои впечатления он поделился в своем YouTube-канале Redacted, сообщает Газета.Ru.
"Украинские военные сдают свое оружие и идут в плен к российским войскам. Это просто невероятно", — отметил Моррис.
Журналист сообщил, что, по его мнению, командиры Вооруженных сил Украины могут принимать радикальные меры в отношении тех, кто отказывается идти в бой, в то время как командиры ВС России более толерантны к военнопленным. Это, по его мнению, объясняет массовую капитуляцию украинских солдат.
Моррис отметил, что на данный момент в украинской армии наблюдается острый дефицит живой силы, что, по его словам, приводит к призыву даже женщин в Вооруженные силы Украины.
Он также заявил, что западные СМИ избегают транслировать подобные кадры.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.