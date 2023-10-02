NYT: российские дроны эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) эффективно раскрывают позиции снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на информацию от украинских военных.

Фото: Openverse

По словам украинских военных, российские дроны и тепловизоры способны обнаруживать тепловые следы от тел снайперов (при отсутствии специальной теплозащитной одежды) на их позициях, даже если бойцы хорошо скрыты.

"Пыль, дым и иногда вспышка от выстреливающейся пули, летящей со скоростью 2700 футов (почти 823 метра) в секунду, также легко обнаруживаются", — отмечается в статье.

Кроме того, солдаты ВСУ высоко оценивают профессионализм российских снайперов, сообщает Известия.

"У них (у русских военных) есть хорошие парни, работающие эффективно. <…> Я думаю, что не следует недооценивать противника", — поделился своим мнением украинский снайпер из пехотного батальона.

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