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NYT: российские дроны эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ

1:03
Силовые структуры

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) эффективно раскрывают позиции снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на информацию от украинских военных.

NYT: российские дроны эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ
Фото: Openverse

По словам украинских военных, российские дроны и тепловизоры способны обнаруживать тепловые следы от тел снайперов (при отсутствии специальной теплозащитной одежды) на их позициях, даже если бойцы хорошо скрыты.

"Пыль, дым и иногда вспышка от выстреливающейся пули, летящей со скоростью 2700 футов (почти 823 метра) в секунду, также легко обнаруживаются", — отмечается в статье.

Кроме того, солдаты ВСУ высоко оценивают профессионализм российских снайперов, сообщает Известия.

"У них (у русских военных) есть хорошие парни, работающие эффективно. <…> Я думаю, что не следует недооценивать противника", — поделился своим мнением украинский снайпер из пехотного батальона.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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