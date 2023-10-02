Британский снайпер Шон Пиннер, которого в Донецкой Народной Республике в своё время приговорили к высшей мере наказания, а затем жестом доброй воли отпустили домой, подал в суд на РФ за то, что его якобы в плену пытали.
Гражданин Соединённого Королевства, который по своей воле приехал воевать и убивать в Донбасс, не оценил благородства и подаренную ему жизнь, и захотел взыскать материальный урон с людей, в кого он целился из снайперской винтовки.
"Он, конечно, ничего не получит. Но надеемся, что и ресурс благородства по отношению к таким вот "шонам пиннерам" на нем окончательно и закончился", — комментирует ситуацию издание "Украина.ру".
Ранее сообщалось, что безвозвратные потери украинской армии приближаются к миллиону.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".