Информационные ресурсы сообщают о пусках 8 групп "Гераней", которые направляются в сторону Украины.
Мониторинговые каналы Незалежной пишут, что беспилотники-камикадзе двигаются с юга на северо-запад Украины, по всей вероятности, на Днепропетровскую, Николаевскую и Запорожскую области. Общее количество барражирующих дронов в воздухе превышает 20 штук БПЛА.
Ранее в Израиле заявили, что стратегический успех Украины и выход к Крыму сегодня невозможны.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".