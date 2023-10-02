Сообщают о пусках восьми групп "Гераней" в сторону Украины

Информационные ресурсы сообщают о пусках 8 групп "Гераней", которые направляются в сторону Украины.

Фото: https://www.toprq.com/displayimage.php?pid=438799

Мониторинговые каналы Незалежной пишут, что беспилотники-камикадзе двигаются с юга на северо-запад Украины, по всей вероятности, на Днепропетровскую, Николаевскую и Запорожскую области. Общее количество барражирующих дронов в воздухе превышает 20 штук БПЛА.

Ранее в Израиле заявили, что стратегический успех Украины и выход к Крыму сегодня невозможны.