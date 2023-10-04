Старший офицерский состав украинской армии по неизвестной причине прибыл на передовые позиции в ЛНР. Не исключено, что перед ними поставлена важная задача. Такое мнение выразил военспец Андрей Марочко.
По его словам, офицеры ВСУ замечены у Червоной Дибровы и Белогоровки. Речь идёт о руководящем составе 67-й мехбригады украинских войск.
Как пояснил Марочко в беседе с РИА Новости, старшие офицеры ВСУ редко появляются рядом с линией боевого соприкосновения.
Он считает, что Киев мог приказать им выполнить какую-либо важную задачу или проверить уровень дисциплины среди украинских военнослужащих, находящихся в ЛНР.
Ранее Марочко сообщил о намерении ВСУ создать сплошную оборонительную линию на Купянском направлении. Эксперт уточнил, что украинские солдаты уже возводят фортификационные сооружения в Харьковской области.
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