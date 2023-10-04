Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГИБДД начали выписывать штрафы на водителей, которые оставили дома свой паспорт
Бренд Tank успел дважды оказаться в топ-10 продаваемых автомобилей
Андрей Марочко: ВСУ пытаются ослабить позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении
Онколог Бернацкий порекомендовал отказаться от кофе "три в одном"
Демограф Синельников допустил повышение рождаемости в России в ближайшие годы
Суд заочно арестовал экс-сотрудника СУ СК по Москве по делу о крупной взятке
Марочко: ВСУ планируют создать сплошную линию обороны вокруг Купянска
Губернатор Гладков: в Белгороде после работы ПВО повреждено административное здание
В Севастополе фрагменты БПЛА упали на крышу дома

Марочко заявил, что старшие офицеры ВСУ прибыли на передовую в ЛНР

Силовые структуры

Старший офицерский состав украинской армии по неизвестной причине прибыл на передовые позиции в ЛНР. Не исключено, что перед ними поставлена важная задача. Такое мнение выразил военспец Андрей Марочко.

Марочко заявил, что старшие офицеры ВСУ прибыли на передовую в ЛНР
Фото: Openverse

По его словам, офицеры ВСУ замечены у Червоной Дибровы и Белогоровки. Речь идёт о руководящем составе 67-й мехбригады украинских войск.

Как пояснил Марочко в беседе с РИА Новости, старшие офицеры ВСУ редко появляются рядом с линией боевого соприкосновения.

Он считает, что Киев мог приказать им выполнить какую-либо важную задачу или проверить уровень дисциплины среди украинских военнослужащих, находящихся в ЛНР.

Ранее Марочко сообщил о намерении ВСУ создать сплошную оборонительную линию на Купянском направлении. Эксперт уточнил, что украинские солдаты уже возводят фортификационные сооружения в Харьковской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Чем Россия будет сбивать Storm shadow и ATACMS
Чем Россия будет сбивать Storm shadow и ATACMS
Последние материалы
За историю наблюдений учёные разоблачили множество мифов и "находок" на Марсе
Андрей Марочко: ВСУ пытаются ослабить позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении
Онколог Бернацкий порекомендовал отказаться от кофе "три в одном"
Демограф Синельников допустил повышение рождаемости в России в ближайшие годы
Суд заочно арестовал экс-сотрудника СУ СК по Москве по делу о крупной взятке
Марочко: ВСУ планируют создать сплошную линию обороны вокруг Купянска
Губернатор Гладков: в Белгороде после работы ПВО повреждено административное здание
В Севастополе фрагменты БПЛА упали на крышу дома
Минобороны: ВКС России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму
Экс-советник Кучмы Соскин: США станут более жёсткими в отношениях с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников