Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что около 500 военных ВС РФ находятся в украинском плену

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Примерно 500 российских военных находятся в плену на Украине. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

"Российских военнослужащих находится на Украине (в плену. — Прим. ред.) в районе 500 человек. Эта цифра примерная, потому что очень трудно найти подтверждение", — сказал политик.

Пушилин также отметил, что в прошлом между сторонами был обмен информацией относительно пленных. В настоящее время получение актуальных данных затруднилось из-за отсутствия интереса и сотрудничества со стороны Украины.

Москва и Киев регулярно организовывают обмены пленными. Например, в июне Министерство обороны России сообщило о возвращении 94 военнослужащих. В апреле этого года, по данным ведомства, в РФ вернулись более 100 человек.