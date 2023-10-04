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Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 20 военнослужащих на Херсонском направлении

Силовые структуры

Минобороны РФ в ежедневной сводке новостей рассказало об очередных успехах армии России. Сообщается, что российские военные в течение последних суток ликвидировали на Херсонском направлении до 20 военнослужащих ВСУ, американскую артиллерийскую систему М777, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе Херсона.

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 20 военнослужащих на Херсонском направлении
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар". Отмечается, что данный объект ранее занимался координацией действий частей украинских войск на Артёмовском направлении.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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