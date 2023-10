Минобороны РФ в ежедневной сводке новостей рассказало об очередных успехах армии России. Сообщается, что российские военные в течение последних суток ликвидировали на Херсонском направлении до 20 военнослужащих ВСУ, американскую артиллерийскую систему М777, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе Херсона.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.