Минобороны РФ в ежедневной сводке новостей рассказало об очередных успехах армии России. Сообщается, что российские военные в течение последних суток ликвидировали на Херсонском направлении до 20 военнослужащих ВСУ, американскую артиллерийскую систему М777, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе Херсона.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар". Отмечается, что данный объект ранее занимался координацией действий частей украинских войск на Артёмовском направлении.
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