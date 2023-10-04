ВС России вернули полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра

1:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ снова взяли под контроль острова в Херсонской области, расположенные у устья реки Днепр и на выходе в Днепровский залив после наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщили командиры подразделений бригады береговой обороны группировки "Днепр" в интервью РИА Новости.

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"Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там", — рассказал командир взвода с позывным "Курск".

По его словам, ВСУ также активно действуют в этом районе: они ежедневно пытаются прорваться на острова и далее на левый берег реки Днепр.

"Эти попытки включают не только массированные атаки, но и отправку диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и сил специальных операций (ССО), проведение радиоэлектронной разведки и попытки выявить уязвимые места обороны, чтобы затем ударить по ним основными силами", — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь заместитель командира взвода с прозвищем "Бегемот" сообщил, что бойцы, находящиеся в этом районе, ведут круглосуточное наблюдение.

"На островах есть меньше техники и других ресурсов, но очень хорошая слышимость, особенно ночью можно услышать звуки лодок с довольно дальнего расстояния", — отметил он.

Таким образом, когда украинские боевики раскрывают своё присутствие, российские военные передают данные об их движениях на наблюдательный пункт. Там с использованием приборов ночного видения регистрируются координаты местонахождения плавсредств, по которым затем наносятся удары, подытожил заместитель командира.