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Die Welt*: танки Leopard 2 оказались бесполезны в ходе украинского конфликта

1:13
Силовые структуры

Украинские войска не используют танки Leopard 2 при попытках прорвать оборону Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает Die Welt*.

Die Welt*: танки Leopard 2 оказались бесполезны в ходе украинского конфликта
Фото: openverse.org

Как напоминает издание, перед поставками немецких танков эксперты утверждали, что эти машины смогут изменить "правила игры" в зоне боевых действий. Однако тяжёлая техника Запада, в том числе Leopard 2, не переброшена Киевом на передовые позиции, сказано в материале.

По информации газеты, армия Украины не использует немецкий танк по назначению.

"Западных танков, особенно немецкого Leopard 2, почти не было видно", — отмечается в публикации.

Издание предполагает, что ВСУ не смогли начать прорыв российской обороны с помощью европейской техники из-за отсутствия боевой авиации, которая могла бы оказать поддержку с воздуха в ходе наступления.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о методичном уничтожении западных танков российскими войсками на Запорожском направлении.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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