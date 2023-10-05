Украинские войска не используют танки Leopard 2 при попытках прорвать оборону Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает Die Welt*.
Как напоминает издание, перед поставками немецких танков эксперты утверждали, что эти машины смогут изменить "правила игры" в зоне боевых действий. Однако тяжёлая техника Запада, в том числе Leopard 2, не переброшена Киевом на передовые позиции, сказано в материале.
По информации газеты, армия Украины не использует немецкий танк по назначению.
"Западных танков, особенно немецкого Leopard 2, почти не было видно", — отмечается в публикации.
Издание предполагает, что ВСУ не смогли начать прорыв российской обороны с помощью европейской техники из-за отсутствия боевой авиации, которая могла бы оказать поддержку с воздуха в ходе наступления.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о методичном уничтожении западных танков российскими войсками на Запорожском направлении.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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