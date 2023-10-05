Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Песков не стал комментировать размещение ВМФ России в Абхазии
Минобороны РФ: средствами ПВО уничтожен беспилотник над Белгородской областью
Дмитрий Песков: стратегия Запада воевать "до последнего украинца" никуда не делась
Генерал США Ходжес: Байден допустил две ошибки в ходе украинского конфликта
Хотел продать диван и лишился средств: мошенники обманули омича на сайте бесплатных объявлений
Писатель поделился оригинальным способом улучшения памяти
Побег не удался: молодой бизнесмен без прав напал на полицейских в Волгограде
В Испании нашли новый вид динозавра-гиганта в окаменелостях
Ищенко: занятие всей территории Украины не решит проблему с Западом

Блащак: система противоракетной обороны впервые развёрнута над Варшавой

Силовые структуры

Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны (ПРО), следует из заявления руководителя МО Польши Мариуша Блащака.

Блащак: система противоракетной обороны впервые развёрнута над Варшавой
Фото: Openverse

На встрече с польскими военнослужащими он отметил, что установка систем ПРО — это историческое и переломное событие для страны.

"Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона — первый раз в истории", — подчеркнул министр.

По его словам, в основе системы ПРО лежит комплекс Patriot американского производства. 

Глава МО также рассказал о боевых дежурствах в рамках противоракетной обороны, которые будут осуществляться в Варшаве с пятницы.

Ранее Блащак пообещал создать самую сильную сухопутную армию Европы на территории Польши. Он призвал тратить деньги на собственные войска вместо поддержки иностранных подразделений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ

Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.

На Бахмутском фронте авиабомба ФАБ-1500 накрыла почти всё командование ВСУ
На случай ядерной войны: США и РФ одновременно проверят нацсистемы тревоги
К чему готовимся? США и РФ одновременно проверяют "сирены ядерной тревоги"
ГИБДД уже выписывает штрафы водителям, если те забыли дома паспорт
Эксперты объяснили, зачем ВСУ выстраивают оборону вокруг Купянска
Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина Олег Володин
В конгрессе США призвали ввести пошлины на ввоз ферросицилия из РФ
Путь к гражданской войне в США исключает поддержку Украины
"Работа и жильё — от 4.5 баллов": россиян ждёт соцрейтинг гражданина
"Работа и жильё — от 4.5 баллов": россиян ждёт соцрейтинг гражданина
Последние материалы
Писатель поделился оригинальным способом улучшения памяти
Побег не удался: молодой бизнесмен без прав напал на полицейских в Волгограде
В Испании нашли новый вид динозавра-гиганта в окаменелостях
Ищенко: занятие всей территории Украины не решит проблему с Западом
Сергей Шойгу: все инструкторы в подразделениях ВС РФ имеют боевой опыт
«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения
Сергей Шойгу: для всех группировок ВС России в зоне СВО созданы резервные полки
Опасные игры устраивают дети на дорогах Челябинска
Китайские ученые нашли загадочный вирус на дне Марианской впадины
Шойгу: в ВС России набрано 38 тысяч мотивированных и готовых к боям добровольцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников