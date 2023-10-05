Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны (ПРО), следует из заявления руководителя МО Польши Мариуша Блащака.
На встрече с польскими военнослужащими он отметил, что установка систем ПРО — это историческое и переломное событие для страны.
"Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона — первый раз в истории", — подчеркнул министр.
По его словам, в основе системы ПРО лежит комплекс Patriot американского производства.
Глава МО также рассказал о боевых дежурствах в рамках противоракетной обороны, которые будут осуществляться в Варшаве с пятницы.
Ранее Блащак пообещал создать самую сильную сухопутную армию Европы на территории Польши. Он призвал тратить деньги на собственные войска вместо поддержки иностранных подразделений.
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