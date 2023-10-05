МО РФ сообщило о формировании 9-ти резервных полков для спецоперации.
Но связано ли это с предстоящим выступлением?
"К наступлению непосредственно резервные полки никогда не имеют отношения. Скорее, это перевалочные пункты, куда приходят пополнения, проходят допподготовку, затем формируются взводы, роты, которые передаются в действующие части. Либо бойцы проходят одиночную подготовку, а затем распределяются по боевым подразделениям", — рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.
По его словам, тут РФ в помощь опыт Великой Отечественной войны, где резервные части создавались как перевалочные базы для добровольцев и мобилизованных.
Однако на Западе вовсю тревожно обсуждают, что это совсем не резервные формирования, а вновь созданные части, готовые идти наступления. Возможно, Министерство обороны России применило какую-то стратегическую информаскировку, поскольку скрыть наличие данных частей невозможно, отметил аналитик
"Но можно на некоторое время ввести противника в заблуждение и выдать не за те части, которыми на самом деле они являются", — цитирует "Царьград" Суконкина.
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