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"Царьград": "Россия сообщила о резервных полках и Западу стало не по себе"

Силовые структуры

МО РФ сообщило о формировании 9-ти резервных полков для спецоперации.

"Царьград": "Россия сообщила о резервных полках и Западу стало не по себе"
Фото: kremlin.ru

Но связано ли это с предстоящим выступлением?

"К наступлению непосредственно резервные полки никогда не имеют отношения. Скорее, это перевалочные пункты, куда приходят пополнения, проходят допподготовку, затем формируются взводы, роты, которые передаются в действующие части. Либо бойцы проходят одиночную подготовку, а затем распределяются по боевым подразделениям", — рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

По его словам, тут РФ в помощь опыт Великой Отечественной войны, где резервные части создавались как перевалочные базы для добровольцев и мобилизованных.

Однако на Западе вовсю тревожно обсуждают, что это совсем не резервные формирования, а вновь созданные части, готовые идти наступления. Возможно, Министерство обороны России применило какую-то стратегическую информаскировку, поскольку скрыть наличие данных частей невозможно, отметил аналитик

"Но можно на некоторое время ввести противника в заблуждение и выдать не за те части, которыми на самом деле они являются", — цитирует "Царьград" Суконкина.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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