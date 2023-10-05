"Царьград": "Россия сообщила о резервных полках и Западу стало не по себе"

МО РФ сообщило о формировании 9-ти резервных полков для спецоперации.

Фото: kremlin.ru

Но связано ли это с предстоящим выступлением?

"К наступлению непосредственно резервные полки никогда не имеют отношения. Скорее, это перевалочные пункты, куда приходят пополнения, проходят допподготовку, затем формируются взводы, роты, которые передаются в действующие части. Либо бойцы проходят одиночную подготовку, а затем распределяются по боевым подразделениям", — рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

По его словам, тут РФ в помощь опыт Великой Отечественной войны, где резервные части создавались как перевалочные базы для добровольцев и мобилизованных.

Однако на Западе вовсю тревожно обсуждают, что это совсем не резервные формирования, а вновь созданные части, готовые идти наступления. Возможно, Министерство обороны России применило какую-то стратегическую информаскировку, поскольку скрыть наличие данных частей невозможно, отметил аналитик

"Но можно на некоторое время ввести противника в заблуждение и выдать не за те части, которыми на самом деле они являются", — цитирует "Царьград" Суконкина.