Член комитета ГД по обороне Соболев заявил, что Россия приступит к ядерным испытаниям

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев объяснил, почему Россия хочет отказаться от договора о запрете ядерных испытаний.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Соболев отметил, что РФ необходимо совершенствовать имеющееся ядерное оружие, чтобы ответить "коллективному Западу", если недружественные страны начнут испытания.

"Необходимы испытания: где-то в лабораторных условиях, где-то и натуральные, поэтому тут ничего такого нет", — цитирует слова Соболева Telegram-канал "Подъём".

Член комитета Госдумы по обороне призвал не оглядываться на мнение Запада.

Ранее политолог Сергей Марков высказался о нарастающей ядерной эскалации.