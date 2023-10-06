Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев объяснил, почему Россия хочет отказаться от договора о запрете ядерных испытаний.
Соболев отметил, что РФ необходимо совершенствовать имеющееся ядерное оружие, чтобы ответить "коллективному Западу", если недружественные страны начнут испытания.
"Необходимы испытания: где-то в лабораторных условиях, где-то и натуральные, поэтому тут ничего такого нет", — цитирует слова Соболева Telegram-канал "Подъём".
Член комитета Госдумы по обороне призвал не оглядываться на мнение Запада.
Ранее политолог Сергей Марков высказался о нарастающей ядерной эскалации.
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