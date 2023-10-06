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Политолог Ищенко: ответ РФ на удары Киева по Черноморскому флоту должен быть жёстким

Силовые структуры

Украинская армия продолжает попытки наносить удары по Черноморскому флоту России в Севастополе.

Политолог Ищенко: ответ РФ на удары Киева по Черноморскому флоту должен быть жёстким
Фото: "Тихоокеанский флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования 8" by Минобороны России is licensed under CC BY 4.0.

Он убеждён, что Россия должна жёстко реагировать на подобное, а отвечать российской армии надо адекватно.

"Украина с нами ведет полноценную войну. Если бы она могла, то била бы и по Владивостоку. Стреляют туда, куда добивают. ЧФ РФ — это оперативное объединение, которое ведёт непосредственные боевые действия против Украины. Поэтому удары по объектам, ремонтным базам и кораблям Черноморского флота — это вполне естественные действия во время войны. Мы же тоже бьём по их базам, штабам, складам, сосредоточениям войск, военным производствам и так далее", — в интервью изданию "Военное дело" отметил обозреватель.

По его словам, Министерство обороны России постоянно отчитывается о наших ударах, и это и есть естественные ответы.

А на атаку на штаб Черноморского флота РФ нельзя отвечать иначе, поскольку ВС РФ должны победить — а это и будет самым адекватным ответом. И это Украине, и всему остальному Западу.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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