Украинская армия продолжает попытки наносить удары по Черноморскому флоту России в Севастополе.
Он убеждён, что Россия должна жёстко реагировать на подобное, а отвечать российской армии надо адекватно.
"Украина с нами ведет полноценную войну. Если бы она могла, то била бы и по Владивостоку. Стреляют туда, куда добивают. ЧФ РФ — это оперативное объединение, которое ведёт непосредственные боевые действия против Украины. Поэтому удары по объектам, ремонтным базам и кораблям Черноморского флота — это вполне естественные действия во время войны. Мы же тоже бьём по их базам, штабам, складам, сосредоточениям войск, военным производствам и так далее", — в интервью изданию "Военное дело" отметил обозреватель.
По его словам, Министерство обороны России постоянно отчитывается о наших ударах, и это и есть естественные ответы.
А на атаку на штаб Черноморского флота РФ нельзя отвечать иначе, поскольку ВС РФ должны победить — а это и будет самым адекватным ответом. И это Украине, и всему остальному Западу.
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