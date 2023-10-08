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В Египте открыт огонь по автобусу с туристами из Израиля, много погибших

Силовые структуры

Арабская пресса сообщает, что в Египте сегодня, 8 октября, был расстрелян автобус с туристами из Израиля.

В Египте открыт огонь по автобусу с туристами из Израиля, много погибших
Фото: Правда.Ру

По официальной информации, погибли три человека — два израильтянина и египтянин. Но на данный момент СМИ сообщили о шести погибших, а ещё несколько туристов получили различные ранения.

Напомним, вчерашняя атака на Израиль была крупнейшей по количеству жертв за полвека. В прошлый раз потери Израиль понёс осенью 1973 года, когда его атаковала коалиция Египта, Сирии и Ирака. Страна оказалась не готова к атаке — удар ХАМАС уже назвали "историческим провалом" спецслужб Израиля.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания назвал атаку "утром поражения и унижения для нашего врага".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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