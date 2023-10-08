Греция начала процесс эвакуации своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Греческое Министерство иностранных дел начало операцию по эвакуации 149 граждан Греции из зоны конфликта между Палестиной и Израилем. Эта информация была оглашена в официальном сообщении министерства. В рамках этой операции посольство Греции в Тель-Авиве и генеральное консульство в Иерусалиме поддерживают постоянную связь с греческими гражданами, находящимися в указанной зоне конфликта. Согласно данным, в этом регионе зарегистрировано 149 граждан Греции, и незамедлительно начались процедуры для их безопасной эвакуации в аэропорт и последующей репатриации.

Фото: wikimedia.org

Утром 7 октября сектор Газа начал ракетный обстрел Израиля, при этом группы боевиков проникли на территорию Израиля и столкнулись с израильскими военными. В ответ на это израильская армия объявила "состояние готовности к войне" и запустила операцию под названием "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания объявил, что действия палестинских радикалов вблизи Газы являются реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля, Йоав Галант, призвал резервистов и ввел "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля, сообщает ТАСС.

По последним данным, в результате израильских атак на секторе погибли более 300 палестинцев, а около 1 900 человек были ранены. В Израиле же в результате атак ХАМАС погибли более 300 человек, и более 1,5 тысячи человек получили ранения.

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