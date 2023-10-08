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Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России в зоне СВО

Силовые структуры

Военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко, оказавшийся в плену, рассказал, что для него самым страшным оружием являются российские "Солнцепеки", после того как он видел их разрушительные последствия в зоне специальных военных операций (СВО).

Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России в зоне СВО
Фото: Вадим Савицкий

"Я не сталкивался с этими 'Солнцепеками', но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили", — поделился Мельниченко, отвечая на вопрос РИА Новости, какого вооружения России он боится больше всего.

Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен две группы мобилизованных солдат ВСУ под Артемовском. Он выразил свою тревогу относительно разрушительной мощи "Солнцепеков", рассматривая их как особо опасное оружие, несмотря на то, что лично не попадал под их огонь.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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