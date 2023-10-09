Ищенко: необходимо наступление армии России, чтобы обрушить фронт Украины

Эксперты давно заявляли о вероятном наступлении российской армии и освобождении ВС РФ больших городов Украины.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

О том, как войска РФ собираются брать крупные города, рассказал политолог Ростислав Ищенко.

"Сидеть в обороне России нельзя бесконечно не потому, что к весне Украина получит F-16 или что-то ещё, а потому что пока мы будем сидеть в обороне на Украине ничего меняться не будет. Украину снова будут накачивать вооружением, восстанавливать боеспособность, формировать новые бригады ВСУ и опять бросать в атаки против нас. Поэтому наступление ВС РФ необходимо", — отметил аналитик.

И чтобы не было потерь, как у ВСУ, Украину сейчас регулярно бомбят — только планирующих бомб сбрасывается до 300 в сутки, это даже подтвердили в Киеве. Удары постепенно приводят к деморализации ВСУ, и задача российского командования поймать момент, когда боевики будут предельно деморализованы. Когда фронт обвалится, то неприятель начинает сдаваться целыми подразделениями, уверен обозреватель.

Оборонять города станет некому и надо организовать наступление так, чтобы дальше двигаться в пустоте, не давая украинской армии подтянуть резервы. Но ведь большие города, то не только тяжело брать, но и тяжело оборонять. И если Киев загонит в Харьков бригаду ТрО, то там они долго не продержатся и ВС РФ ущерба не нанесут, цитирует политолога "Военное дело".

"Повторяю, задача России поймать момент наивысшей точки украинской деморализации, обрушить фронт, организовать приём в плен частей ВСУ и дальше наступать в пустоте", — подытожил Ищенко.