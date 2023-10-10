Появилось видео, как солдаты ЦАХАЛ подорвались пытаясь снять флаг Палестины с забора

Солдаты армии Израиля — ЦАХАЛ подорвались, когда пытались снять с пограничного забора флаг Палестины.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Видео уже набирает популярность в Интернете.

"Подобная халатность и отсутствие просчетов рисков вызывает определённые вопросы к подготовке бойцов "сильнейшей армии Ближнего Востока", — комментирует трагический инцидент ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Ранее уже сообщалось, что израильскую армию, по всей видимости, поглотила коррупция. Сынки и дочки влиятельных людей просто не умеют воевать и надеются на чудовищные ракетные обстрелы.