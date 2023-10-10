Солдаты армии Израиля — ЦАХАЛ подорвались, когда пытались снять с пограничного забора флаг Палестины.
Видео уже набирает популярность в Интернете.
"Подобная халатность и отсутствие просчетов рисков вызывает определённые вопросы к подготовке бойцов "сильнейшей армии Ближнего Востока", — комментирует трагический инцидент ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Ранее уже сообщалось, что израильскую армию, по всей видимости, поглотила коррупция. Сынки и дочки влиятельных людей просто не умеют воевать и надеются на чудовищные ракетные обстрелы.
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.