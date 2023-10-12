Украинская армия столкнулась с острым дефицитом офицерского состава на фоне высоких потерь во время контрнаступления, следует из заявления бывшего премьера Украины Николая Азарова.
По его словам, ещё одна причина нехватки офицеров на передовой заключается в том, что с линии соприкосновения были отозваны опытные и грамотные военные. Киев собирается обучать их обращению с новыми типами оружия в тылу или на Западе, уточнил экс-премьер.
"В Вооружённых силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров", — подчеркнул Азаров в Telegram.
Он считает, что принудительная мобилизация не поможет Киеву справиться с нехваткой офицеров. Чтобы стать командиром, нужно учиться в течение нескольких лет, отметил политик. Экс-премьер сообщил, что украинские военные недовольны тем, что им приходится наблюдать за бардаком в армии.
Ранее руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов допустил, что с середины 2024 года у Киева возникнут проблемы с получением западной помощи.
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