Начальник ГУР Украины Буданов заявил, что ВСУ не отстали, а выбились из графика

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

График проведения украинского контрнаступления не соблюдается. Информацию об этом подтвердил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

Фото: openverse.org

Он призвал журналистов не распространять сведения о том, что ВСУ "отстали".

"Не отстаём, а выбились. Это совсем другое толкование", — подчеркнул Буданов в беседе с "Украинской правдой".

Корреспондент издания поинтересовался, не пошло ли всё "кувырком". В ответ на это начальник украинской разведки заявил, что каждый может сформировать собственные выводы.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил о замедлении темпов наступления из-за превосходства армии РФ в воздушном пространстве и медлительности Запада с поставками вооружений.

Буданов не исключил, что с середины 2024 года у Киева могут возникнуть сложности с получением техники и материальной помощи от Запада.