График проведения украинского контрнаступления не соблюдается. Информацию об этом подтвердил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.
Он призвал журналистов не распространять сведения о том, что ВСУ "отстали".
"Не отстаём, а выбились. Это совсем другое толкование", — подчеркнул Буданов в беседе с "Украинской правдой".
Корреспондент издания поинтересовался, не пошло ли всё "кувырком". В ответ на это начальник украинской разведки заявил, что каждый может сформировать собственные выводы.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил о замедлении темпов наступления из-за превосходства армии РФ в воздушном пространстве и медлительности Запада с поставками вооружений.
Буданов не исключил, что с середины 2024 года у Киева могут возникнуть сложности с получением техники и материальной помощи от Запада.
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