Израиль подвергся новой атаке. В сторону государства было выпущено три ракеты, передаёт Al-Mayadeen.
По информации телеканала, ракетный удар реализован с территории Ливана.
"Три ракеты выпущены из Ливана в сторону оккупированной Палестины", — подчёркивается в сюжете.
Под "оккупированной Палестиной" авторы материала подразумевают Израиль.
7 октября палестинское движение ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку на израильские города, запустив эскалацию конфликта.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Иран в поддержке военных ХАМАС. По его мнению, палестинцы не могли самостоятельно подготовиться к "беспрецедентному" удару по Израилю. При этом он добавил, что конкретных доказательств о причастности Ирана к атакам у Берлина нет.
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