Al-Mayadeen: три ракеты выпущены с территории Ливана в сторону Израиля

Израиль подвергся новой атаке. В сторону государства было выпущено три ракеты, передаёт Al-Mayadeen.

Фото: Openverse

По информации телеканала, ракетный удар реализован с территории Ливана.

"Три ракеты выпущены из Ливана в сторону оккупированной Палестины", — подчёркивается в сюжете.

Под "оккупированной Палестиной" авторы материала подразумевают Израиль.

7 октября палестинское движение ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку на израильские города, запустив эскалацию конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Иран в поддержке военных ХАМАС. По его мнению, палестинцы не могли самостоятельно подготовиться к "беспрецедентному" удару по Израилю. При этом он добавил, что конкретных доказательств о причастности Ирана к атакам у Берлина нет.