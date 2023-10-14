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Израиль заявил о ликвидации боевиков, устроивших атаку на фестиваль Nature party

Силовые структуры

Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ сообщила о ликвидации боевиков, которые совершили кровавую атаку на музыкальный фестиваль Nature party.

Израиль заявил о ликвидации боевиков, устроивших атаку на фестиваль Nature party
Фото: https://www.elaosboa.com/

По информации израильских СМИ, самолёты нанесли ракетные и бомбовые удары по оперативному штабу палестинского ополчения и уничтожили высокопоставленного члена группировки Мерада Абу Мерада. По утверждению израильских спецслужб, именно он был ответственен за кровавый расстрел в кибуце Реим.

Также уничтожены десятки участвовавших в той резне боевиков, подытожил официальный Тель-Авив.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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