Бойцы группировки "Восток" сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Войска ВС РФ группировки "Восток" сорвали пять попыток ротации подразделений Вооружённых сил Украины на Южнодонецком направлении, и также были уничтожены два багги с боевиками. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Согласно информации, ВСУ пытались пять раз провести ротацию войск, но впустую.

"При поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ на опорных пунктах в районах Малиновки, Приютного и Полтавки", — сообщил Чехов ТАСС.

Он уточнил, что пикап и две единицы багги с боевиками ВСУ уничтожены, ещё двое украинских солдат сдались в плен.

Кроме того, в районе Сторожевого ударом из миномёта "Тюльпан" российские бойцы поразили пункт временной дислокации 1-й танковой бригады ВСУ.

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