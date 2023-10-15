Войска ВС РФ группировки "Восток" сорвали пять попыток ротации подразделений Вооружённых сил Украины на Южнодонецком направлении, и также были уничтожены два багги с боевиками. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Согласно информации, ВСУ пытались пять раз провести ротацию войск, но впустую.
"При поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ на опорных пунктах в районах Малиновки, Приютного и Полтавки", — сообщил Чехов ТАСС.
Он уточнил, что пикап и две единицы багги с боевиками ВСУ уничтожены, ещё двое украинских солдат сдались в плен.
Кроме того, в районе Сторожевого ударом из миномёта "Тюльпан" российские бойцы поразили пункт временной дислокации 1-й танковой бригады ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.