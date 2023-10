Your browser does not support the audio element.

Войска ВС РФ группировки "Восток" сорвали пять попыток ротации подразделений Вооружённых сил Украины на Южнодонецком направлении, и также были уничтожены два багги с боевиками. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.