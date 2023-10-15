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Бойцы группировки "Восток" сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

0:55
Силовые структуры

Войска ВС РФ группировки "Восток" сорвали пять попыток ротации подразделений Вооружённых сил Украины на Южнодонецком направлении, и также были уничтожены два багги с боевиками. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Бойцы группировки "Восток" сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Согласно информации, ВСУ пытались пять раз провести ротацию войск, но впустую.

"При поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ на опорных пунктах в районах Малиновки, Приютного и Полтавки", — сообщил Чехов ТАСС.

Он уточнил, что пикап и две единицы багги с боевиками ВСУ уничтожены, ещё двое украинских солдат сдались в плен.

Кроме того, в районе Сторожевого ударом из миномёта "Тюльпан" российские бойцы поразили пункт временной дислокации 1-й танковой бригады ВСУ.

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Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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