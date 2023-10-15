Так называемыми "свинопулями" будут вооружены как минимум несколько взводов штурмовиков "первой волны" во время наземной части операции ЦАХАЛ в Газе — пишут участники израильских чатов в мессенджерах, в том числе сами солдаты армии Израиля.
"Руководство АОИ (Армии обороны Израиля - прим. ред.) не поддерживает, но и не запрещает своим бойцам "освинять" пули — для того, чтобы "отправить врага-мусульманина сразу в ад", — рассказывают в чате "Таки-да, Израиль! (ТДИ)".
Натирание пуль салом, судя по соцмедиа, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, стало тенденцией.
Добавим, что в США ранее был создан специальный проект — оружейники выпускают пули "Jihawg Ammo" — покрытые краской с добавлением свинины. Удивительно, но слоганом такого оружия является "Мир через свинину".
Также в 2017 году после теракта в Барселоне президент Трамп напомнил о использовании генералом Першингом "свиной крови в борьбе против исламистских террористов".
Однако мусульманские теологи уже опровергли "опасность" свинопуль:
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