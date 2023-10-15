ТДИ: солдаты ЦАХАЛ "освиняют" пули перед наземной операцией в Газе

Так называемыми "свинопулями" будут вооружены как минимум несколько взводов штурмовиков "первой волны" во время наземной части операции ЦАХАЛ в Газе — пишут участники израильских чатов в мессенджерах, в том числе сами солдаты армии Израиля.

Фото: Midjouney: The bullet lies on a piece of pork fat

"Руководство АОИ (Армии обороны Израиля - прим. ред.) не поддерживает, но и не запрещает своим бойцам "освинять" пули — для того, чтобы "отправить врага-мусульманина сразу в ад", — рассказывают в чате "Таки-да, Израиль! (ТДИ)".

Натирание пуль салом, судя по соцмедиа, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, стало тенденцией.

Соцсети и мессенджеры наполнили ролик "освинения" пуль солдатами ЦАХАЛ — бойцы армии Израиля показывают, как снаряжают "свинопулями" целые магазины для нескольких взводов.

Глава канцелярии жены премьера Израиля публично потребовала "натирать салом" пленных и погибших бойцов палестинских отрядов — назвав это местью "за изнасилованных девочек и убитых израильских детей".

Добавим, что в США ранее был создан специальный проект — оружейники выпускают пули "Jihawg Ammo" — покрытые краской с добавлением свинины. Удивительно, но слоганом такого оружия является "Мир через свинину".

Также в 2017 году после теракта в Барселоне президент Трамп напомнил о использовании генералом Першингом "свиной крови в борьбе против исламистских террористов".

Однако мусульманские теологи уже опровергли "опасность" свинопуль:

Ранение такой пулей не будет считаться "употреблением" свиного мяса, Верующий (в любой религии) освобождается от греха, если его "обманным путём заставили употребить запрещённый продукт".