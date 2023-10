Так называемыми "свинопулями" будут вооружены как минимум несколько взводов штурмовиков "первой волны" во время наземной части операции ЦАХАЛ в Газе — пишут участники израильских чатов в мессенджерах, в том числе сами солдаты армии Израиля.

Фото: Midjouney: The bullet lies on a piece of pork fat