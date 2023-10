Украинские войска дважды попытались атаковать позиции ВС РФ у Вербового в Запорожской области за минувшие сутки, однако обе они закончились неудачей. Об этом рассказал глава движения "Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.