Украинские войска дважды попытались атаковать позиции ВС РФ у Вербового в Запорожской области за минувшие сутки, однако обе они закончились неудачей. Об этом рассказал глава движения "Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.
"За сутки отбиты штурмовые попытки ВСУ в направлении Вербового, две атаки”, — сказал Рогов в разговоре с ТАСС.
Чиновник добавил, что помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились на Ореховском направлении трёх автомобилей и двух бронемашин.
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