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Украинский безэкипажный катер ликвидирован российской морской авиацией в Чёрном море

Силовые структуры

Морской авиацией ВС РФ в акватории Чёрного моря ликвидирован безэкипажный катер ВСУ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Украинский безэкипажный катер ликвидирован российской морской авиацией в Чёрном море
Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

"Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Это далеко не первый случай попытки украинской стороны атаковать Крым со стороны моря. Атаки ведутся при помощи беспилотников и диверсионно-разведывательных групп. Только за текущие сутки российскими средствами ПВО и РЭБ было выведено из строя восемь дронов ВСУ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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