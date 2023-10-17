Морской авиацией ВС РФ в акватории Чёрного моря ликвидирован безэкипажный катер ВСУ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
"Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.
Это далеко не первый случай попытки украинской стороны атаковать Крым со стороны моря. Атаки ведутся при помощи беспилотников и диверсионно-разведывательных групп. Только за текущие сутки российскими средствами ПВО и РЭБ было выведено из строя восемь дронов ВСУ.
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