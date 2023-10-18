"Известия": на Украине воют за ВСУ около двух тысяч иностранных наёмников

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Около двух тысяч иностранных наёмников воют на стороне ВСУ, говорится в аналитической записке Минобороны России. Согласно информации, больше всего "солдат удачи" на территорию Незалежной прибыли из Польши и США.

Фото: www.mk.ru

Больше всего наёмников противостоят ВС России на Запорожском направлении, говорится в документе военного ведомства, который оказался в распоряжении "Известий".

"Согласно приведённым данным, всего с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,7 тыс. добровольцев из 88 государств. Более 5,4 тыс. боевиков были уничтожены, 5,3 тыс. уехали обратно. В настоящее время на Украине находятся 1940 наёмников", — приводит выдержки из записки издание.

Самое большое количество "солдат удачи" прибыло из Польши, что составило более 2,700 человек. США занимают второе место с числом свыше 1,000 человек. Грузия и Канада отправили по 900 человек, в то время из Белоруссии, Великобритании и Румынии приехали по 700 человек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...