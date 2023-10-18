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"Известия": на Украине воют за ВСУ около двух тысяч иностранных наёмников

1:18
Силовые структуры

Около двух тысяч иностранных наёмников воют на стороне ВСУ, говорится в аналитической записке Минобороны России. Согласно информации, больше всего "солдат удачи" на территорию Незалежной прибыли из Польши и США.

"Известия": на Украине воют за ВСУ около двух тысяч иностранных наёмников
Фото: www.mk.ru

Больше всего наёмников противостоят ВС России на Запорожском направлении, говорится в документе военного ведомства, который оказался в распоряжении "Известий".

"Согласно приведённым данным, всего с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,7 тыс. добровольцев из 88 государств. Более 5,4 тыс. боевиков были уничтожены, 5,3 тыс. уехали обратно. В настоящее время на Украине находятся 1940 наёмников", — приводит выдержки из записки издание.

Самое большое количество "солдат удачи" прибыло из Польши, что составило более 2,700 человек. США занимают второе место с числом свыше 1,000 человек. Грузия и Канада отправили по 900 человек, в то время из Белоруссии, Великобритании и Румынии приехали по 700 человек.

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Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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