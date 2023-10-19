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Forbes: США передали Украине просроченные дальнобойные ракеты ATACMS

Силовые структуры

Вашингтон передал Киеву просроченные дальнобойные ракеты ATACMS, которые не смогут изменить ситуацию в зоне украинского конфликта, сообщает Forbes.

Forbes: США передали Украине просроченные дальнобойные ракеты ATACMS
Фото: openverse.org

Журналисты издания заявили о сотнях просроченных и устаревших ракет ATACMS на американских складах.

Они считают, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение отправить на Украину именно такие снаряды.

По словам майора ВС США Джеймса Хаттона, модификации ракет ATACMS не помогут украинским войскам изменить расстановку сил на линии соприкосновения.

Ранее Вашингтон предоставил Украине порядка 20 дальнобойных ракет ATACMS. При этом украинские власти пообещали США не наносить удары по территории России, передаёт газета New York Times.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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