Вашингтон передал Киеву просроченные дальнобойные ракеты ATACMS, которые не смогут изменить ситуацию в зоне украинского конфликта, сообщает Forbes.
Журналисты издания заявили о сотнях просроченных и устаревших ракет ATACMS на американских складах.
Они считают, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение отправить на Украину именно такие снаряды.
По словам майора ВС США Джеймса Хаттона, модификации ракет ATACMS не помогут украинским войскам изменить расстановку сил на линии соприкосновения.
Ранее Вашингтон предоставил Украине порядка 20 дальнобойных ракет ATACMS. При этом украинские власти пообещали США не наносить удары по территории России, передаёт газета New York Times.
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