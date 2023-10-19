Valeurs Actuelles: внезапное окончание конфликта на Украине означало бы победу России

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В случае внезапного завершения конфликта на Украине стало бы ясно, что российская армия победила в этом противостоянии, пишет Valeurs Actuelles, ссылаясь на французского генерала Бруно Клермона.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, сейчас инициатива на линии соприкосновения находится в руках Вооружённых сил РФ.

"Если бы конфликт закончился завтра, русские просто победили бы", — отметил Клермон.

Как подчёркивается в материале, Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили наступательную операцию, во время которой планировалась вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.

Ранее военный эксперт Конрад Музыка заявил, что российской армии удалось подавить контрнаступление ВСУ. Он убеждён: в ближайшее время РФ перейдёт в наступление в зоне спецоперации.