В случае внезапного завершения конфликта на Украине стало бы ясно, что российская армия победила в этом противостоянии, пишет Valeurs Actuelles, ссылаясь на французского генерала Бруно Клермона.
По его словам, сейчас инициатива на линии соприкосновения находится в руках Вооружённых сил РФ.
"Если бы конфликт закончился завтра, русские просто победили бы", — отметил Клермон.
Как подчёркивается в материале, Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили наступательную операцию, во время которой планировалась вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.
Ранее военный эксперт Конрад Музыка заявил, что российской армии удалось подавить контрнаступление ВСУ. Он убеждён: в ближайшее время РФ перейдёт в наступление в зоне спецоперации.
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