Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Марк Гадзиян назвал частые позывы в туалет ночью опасным ночным симптомом
Депутат Бессараб: "В следующем году пенсии будут проиндексированы выше плана"
Систему предупреждения об опасностях в космосе усовершенствуют
Провал атаки ВСУ в Запорожье: разбитая техника США и сдающиеся в плен боевики
"Худший момент в карьере": Неймар прокомментировал свою травму
Российские ТОС нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана
Врач Гадзиян назвал ночной поход в туалет симптомом онкологии
В Воронеже автобус с пассажирами попал в аварию с автомобилем

Valeurs Actuelles: внезапное окончание конфликта на Украине означало бы победу России

0:51
Силовые структуры

В случае внезапного завершения конфликта на Украине стало бы ясно, что российская армия победила в этом противостоянии, пишет Valeurs Actuelles, ссылаясь на французского генерала Бруно Клермона.

Valeurs Actuelles: внезапное окончание конфликта на Украине означало бы победу России
Фото: Вадим Савицкий

По его словам, сейчас инициатива на линии соприкосновения находится в руках Вооружённых сил РФ.

"Если бы конфликт закончился завтра, русские просто победили бы", — отметил Клермон.

Как подчёркивается в материале, Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили наступательную операцию, во время которой планировалась вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.

Ранее военный эксперт Конрад Музыка заявил, что российской армии удалось подавить контрнаступление ВСУ. Он убеждён: в ближайшее время РФ перейдёт в наступление в зоне спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
Продукт для чистки сосудов и профилактики онкологии
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Последние материалы
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана
Врач Гадзиян назвал ночной поход в туалет симптомом онкологии
В Воронеже автобус с пассажирами попал в аварию с автомобилем
Специалист обнаружил серьёзную уязвимость в китайских автомобилях
Valeurs Actuelles: внезапное окончание конфликта на Украине означало бы победу России
В Екатеринбурге нашли кладбище для живых людей
ГИБДД объяснила, зачем прохожие фотографируют чужие автомобили во дворах
Полиция задержала во французском Канне мужчину с ножом у синагоги
Как и когда выкапывать гладиолусы и георгины
РФ и Белоруссия совместно работают над двигателем мощностью в 5000 л.с.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников