Экс-разведчик США Риттер заявил, что армия РФ уничтожает ВСУ в трёх котлах

Российская армия сформировала "огромные котлы", в которых теперь уничтожает украинских боевиков, сообщил экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Фото: Вадим Савицкий

По его мнению, вскоре подразделения ВС РФ начнут активно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая новые территории. Как пояснил экс-разведчик, линия соприкосновения находится под контролем российских войск.

"Русские создали три огромных котла, которые Украина вынуждена подкреплять, вводить туда свои резервы для удержания позиций. И их уничтожают", — отметил бывший военный в беседе с журналистом Гарландом Никсоном на YouTube.

Ранее Риттер заявил, что армии РФ удаётся эффективно уничтожать украинские средства противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул: российские военные сегодня могут наносить удары по любой инфраструктуре ВСУ.