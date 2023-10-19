Российская армия сформировала "огромные котлы", в которых теперь уничтожает украинских боевиков, сообщил экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.
По его мнению, вскоре подразделения ВС РФ начнут активно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая новые территории. Как пояснил экс-разведчик, линия соприкосновения находится под контролем российских войск.
"Русские создали три огромных котла, которые Украина вынуждена подкреплять, вводить туда свои резервы для удержания позиций. И их уничтожают", — отметил бывший военный в беседе с журналистом Гарландом Никсоном на YouTube.
Ранее Риттер заявил, что армии РФ удаётся эффективно уничтожать украинские средства противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул: российские военные сегодня могут наносить удары по любой инфраструктуре ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.