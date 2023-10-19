В четверг, 19 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины начали наступление на приграничные районы региона, выпустив за минувшие сутки более девяноста снарядов.
Вооруженные силы Украины нанесли удары по шести населенным пунктам Белгородской области, использовав 93 снаряда из различных видов вооружения. Примечательно, что во время нападения с беспилотников также были сброшены шесть взрывных устройств. Кроме того, система противовоздушной обороны региона успешно сбила один украинский беспилотник, в то время как другой беспилотник был выведен из строя методами радиоэлектронной борьбы.
Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Однако в результате нападения была повреждена линия электропередачи и одно домашнее хозяйство в этом районе, сообщает argumenti.ru.
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