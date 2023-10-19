ВСУ за сутки выпустили почти сто снарядов по Белгородской области

В четверг, 19 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины начали наступление на приграничные районы региона, выпустив за минувшие сутки более девяноста снарядов.

Фото: wikimedia.org

Вооруженные силы Украины нанесли удары по шести населенным пунктам Белгородской области, использовав 93 снаряда из различных видов вооружения. Примечательно, что во время нападения с беспилотников также были сброшены шесть взрывных устройств. Кроме того, система противовоздушной обороны региона успешно сбила один украинский беспилотник, в то время как другой беспилотник был выведен из строя методами радиоэлектронной борьбы.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Однако в результате нападения была повреждена линия электропередачи и одно домашнее хозяйство в этом районе, сообщает argumenti.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...