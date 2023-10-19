В зоне СВО на Запорожском направлении погиб ополченец Можаев

Ополченец с позывным "Бабай" (настоящее имя Александр Можаев) скончался на Запорожском направлении. Эту информацию распространил журналист-военкор Борис Рожин через свой канал в Telegram.

Фото: wikimedia.org

"Вчера на Запорожском направлении погиб Александр Можаев, более известный по событиям 2014 года как Бабай", — написал эксперт.

Украинские СМИ также сообщают о его гибели, ссылаясь на офицера Вооружённых сил Украины.

Известно, что "Бабай" родился в Краснодарском крае 21 сентября 1977 года в городе Белореченске. В 1995 году он присоединился к казачьему войску. В 2014 году участвовал в боевых действиях в Краматорске и Славянске.