Ополченец с позывным "Бабай" (настоящее имя Александр Можаев) скончался на Запорожском направлении. Эту информацию распространил журналист-военкор Борис Рожин через свой канал в Telegram.
"Вчера на Запорожском направлении погиб Александр Можаев, более известный по событиям 2014 года как Бабай", — написал эксперт.
Украинские СМИ также сообщают о его гибели, ссылаясь на офицера Вооружённых сил Украины.
Известно, что "Бабай" родился в Краснодарском крае 21 сентября 1977 года в городе Белореченске. В 1995 году он присоединился к казачьему войску. В 2014 году участвовал в боевых действиях в Краматорске и Славянске.
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