В Самаре арестовали малолетних мигрантов, которые избивали русских подростков

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Самаре арестованы пятеро малолетних мигрантов из ближнего зарубежья, которые устраивали расправы над русскими подростками.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

История с беспределом мигрантов-малолеток получила нужное продолжение. Местные власти после общественного резонанса всё-таки задержали пятерых "иностранных специалистов", а суд взял их под стражу, пишет "Царьград".

На видеоролике следственный эксперимент с участием гостей из Закавказской республики. Мигранты рассказывают и показывают, как били русских подростков. Теперь им придется поумерить свой "пылкий нрав" — в следственном изоляторе они будут сидеть тише.

Хорошо, что правоохранители оперативно отреагировали на этот этнотерроризм. Но, может, пора принять меры, чтобы такого вообще не допускалось?