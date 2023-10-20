В Самаре арестованы пятеро малолетних мигрантов из ближнего зарубежья, которые устраивали расправы над русскими подростками.
История с беспределом мигрантов-малолеток получила нужное продолжение. Местные власти после общественного резонанса всё-таки задержали пятерых "иностранных специалистов", а суд взял их под стражу, пишет "Царьград".
На видеоролике следственный эксперимент с участием гостей из Закавказской республики. Мигранты рассказывают и показывают, как били русских подростков. Теперь им придется поумерить свой "пылкий нрав" — в следственном изоляторе они будут сидеть тише.
Хорошо, что правоохранители оперативно отреагировали на этот этнотерроризм. Но, может, пора принять меры, чтобы такого вообще не допускалось?
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