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В Самаре арестовали малолетних мигрантов, которые избивали русских подростков

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Силовые структуры

В Самаре арестованы пятеро малолетних мигрантов из ближнего зарубежья, которые устраивали расправы над русскими подростками.

В Самаре арестовали малолетних мигрантов, которые избивали русских подростков
Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

История с беспределом мигрантов-малолеток получила нужное продолжение. Местные власти после общественного резонанса всё-таки задержали пятерых "иностранных специалистов", а суд взял их под стражу, пишет "Царьград".

На видеоролике следственный эксперимент с участием гостей из Закавказской республики. Мигранты рассказывают и показывают, как били русских подростков. Теперь им придется поумерить свой "пылкий нрав" — в следственном изоляторе они будут сидеть тише.

Хорошо, что правоохранители оперативно отреагировали на этот этнотерроризм. Но, может, пора принять меры, чтобы такого вообще не допускалось?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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