Израильские военные атаковали аэропорты в сирийских городах Дамаск и Алеппо. Объекты выведены из строя, передаёт SANA.
По информации агентства, в результате удара пострадали взлётно-посадочные полосы. Представители армии Сирии пояснили, что ракетная атака была реализована Израилем в 05:25 по местному времени со стороны Средиземного моря.
"Физическое повреждение взлётно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя", — подчёркивается в материале.
Ранее стало известно, что власти США проводят переговоры с руководством Израиля, обсуждая сроки начала наземной операции ЦАХАЛ в Газе.
Помимо этого, Вашингтон создал собственный вариант проекта резолюции Совбеза ООН с осуждением группировки ХАМАС. Вместе с тем американские власти пока не призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке, поскольку считают, что израильтяне имеют право на самооборону.
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