Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Израильские военные атаковали аэропорты в сирийских городах Дамаск и Алеппо. Объекты выведены из строя, передаёт SANA.

Фото: Openverse

По информации агентства, в результате удара пострадали взлётно-посадочные полосы. Представители армии Сирии пояснили, что ракетная атака была реализована Израилем в 05:25 по местному времени со стороны Средиземного моря.

"Физическое повреждение взлётно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя", — подчёркивается в материале.

Ранее стало известно, что власти США проводят переговоры с руководством Израиля, обсуждая сроки начала наземной операции ЦАХАЛ в Газе.

Помимо этого, Вашингтон создал собственный вариант проекта резолюции Совбеза ООН с осуждением группировки ХАМАС. Вместе с тем американские власти пока не призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке, поскольку считают, что израильтяне имеют право на самооборону.