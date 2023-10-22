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Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Силовые структуры

Израильские военные атаковали аэропорты в сирийских городах Дамаск и Алеппо. Объекты выведены из строя, передаёт SANA.

Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо
Фото: Openverse

По информации агентства, в результате удара пострадали взлётно-посадочные полосы. Представители армии Сирии пояснили, что ракетная атака была реализована Израилем в 05:25 по местному времени со стороны Средиземного моря.

"Физическое повреждение взлётно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя", — подчёркивается в материале.

Ранее стало известно, что власти США проводят переговоры с руководством Израиля, обсуждая сроки начала наземной операции ЦАХАЛ в Газе.

Помимо этого, Вашингтон создал собственный вариант проекта резолюции Совбеза ООН с осуждением группировки ХАМАС. Вместе с тем американские власти пока не призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке, поскольку считают, что израильтяне имеют право на самооборону.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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