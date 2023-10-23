Командование ВСУ приняло решение о размещении новых групп противовоздушной обороны (ПВО) неподалёку от границы с Белоруссией, следует из заявления украинского генерала Сергея Наева.
По его словам, для работы средств ПВО будут использоваться западные вооружения, переданные Украине.
"Мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины", — подчеркнул Наев в Telegram.
Ранее генерал неоднократно призывал к усилению границы с Белоруссией.
В начале октября белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что украинский конфликт необходимо остановить. Как пояснил глава государства, российские войска заняли оборонительную позицию, а у ВСУ нет ресурсов для дальнейших сражений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".