Генерал Наев: ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ приняло решение о размещении новых групп противовоздушной обороны (ПВО) неподалёку от границы с Белоруссией, следует из заявления украинского генерала Сергея Наева.

Фото: CreativeCommons

По его словам, для работы средств ПВО будут использоваться западные вооружения, переданные Украине.

"Мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины", — подчеркнул Наев в Telegram.

Ранее генерал неоднократно призывал к усилению границы с Белоруссией.

В начале октября белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что украинский конфликт необходимо остановить. Как пояснил глава государства, российские войска заняли оборонительную позицию, а у ВСУ нет ресурсов для дальнейших сражений.