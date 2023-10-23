Безсонов: "Мы никогда не понравимся Западу"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный обозреватель Даниил Безсонов оценил ситуацию в зоне спецоперации, отметив, что Авдеевка — это чрезвычайно тяжёлая цель, поскольку Киев за 9 лет стянул сюда всё.

Фото: redstar.ru

Но для ВСУ стало неожиданностью операция ВС РФ. И в этом наше преимущество, отметил эксперт.

Также Безсонов подчеркивает, что мы никогда не понравимся западному сообществу. И даже невзирая на то, что Россия действует в СВО с хирургической точностью, а Израиль уничтожает всех подряд палестинцев, это абсолютно никому неинтересно и не нужно.

Западу понравится, только когда русских не станет, а Россия распадётся на тысячи колоний, подытожил Безсонов в разговоре с порталом "Украина.ру".