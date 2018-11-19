Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии

На Youtube-канале Министерства обороны РФ появилось видео применения истребителя пятого поколения Су-57. В сообщении с аналогичным видео на странице Министерства в Facebook сказано, что полёты проводились для того, чтобы в реальных боевых условиях подтвердить заявленные возможности авиатехники.

В итоге на практике были проверены лётно-технические характеристики самолёта, работа бортовых систем, информационно-управляющий комплекс с интеллектуальной составляющей, а также комплекс в оружения. В сообщении сделан акцент на то, что полёты проходили в условиях высоких температур.

Отмечается, что в Сирии истребители типа Су-57 совершили более десяти вылетов. Самолёт разработан с использованием технологии "стелс", способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, имеет "электронного второго пилота" — новейший бортовой компьютер.

Ранее "Правда.Ру" приводила слова главного конструктора Евгения Марчукова о двигателе Су-57 и о том, в чём он превосходит зарубежные аналоги, а также рассказывала о том, что Су-57 оснащён гиперзвуковой ракетой большой дальности.

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