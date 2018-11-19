На Youtube-канале Министерства обороны РФ появилось видео применения истребителя пятого поколения Су-57. В сообщении с аналогичным видео на странице Министерства в Facebook сказано, что полёты проводились для того, чтобы в реальных боевых условиях подтвердить заявленные возможности авиатехники.
В итоге на практике были проверены лётно-технические характеристики самолёта, работа бортовых систем, информационно-управляющий комплекс с интеллектуальной составляющей, а также комплекс в оружения. В сообщении сделан акцент на то, что полёты проходили в условиях высоких температур.
Отмечается, что в Сирии истребители типа Су-57 совершили более десяти вылетов. Самолёт разработан с использованием технологии "стелс", способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, имеет "электронного второго пилота" — новейший бортовой компьютер.
Ранее "Правда.Ру" приводила слова главного конструктора Евгения Марчукова о двигателе Су-57 и о том, в чём он превосходит зарубежные аналоги, а также рассказывала о том, что Су-57 оснащён гиперзвуковой ракетой большой дальности.
Читайте также:
Леонид ИВАШОВ — о российском оружии будущего и конкуренции с Западом
Фото секретного "вертолёта будущего" ВКС России попали в СМИ
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
"Дальше действительно будет запрет на перекачку капиталов из России на Украину", - считает эксперт "Правды.Ру".
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?
Россияне не ждут, а готовятся к безрадостному и небогатому будущему - такой вывод, практически, сделан в исследовании ВЦИОМ
Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?