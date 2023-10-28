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Польское издание Interia: российский "Ланцет" доставляет западным САУ Krab большие проблемы

Силовые структуры

Украинские боевики вынуждены переделывать польские гаубицы Krab, чтобы защититься от российских "Ланцетов", заявили аналитики. По их мнению, обновлённые барражирующие боеприпасы третей версии, станут просто "кошмаром" для западной техники.

Польское издание Interia: российский "Ланцет" доставляет западным САУ Krab большие проблемы
Фото: blotter.mirtesen.ru

Сейчас украинские боевики ставят на польские "Крабы" металлические сетки, чтобы успеть эвакуировать экипаж. Однако очень внушительная часть подразделений ВСУ была уничтожена именно этими российскими дронами.

"Барражирующий российский боеприпас "Ланцет" доставляет Krab большие проблемы", — пишет польское издание Interia.

Как уточняют авторы, однако, сущий "кошмар" впереди, и металлические сетки не спасут ВСУ от модернизированного "Ланцета-3".

"Кошмаром станет "Ланцет-3", у которого боевая часть весит три килограмма", резюмировали авторы.

Как подчеркнули в издании, ракета может развивать скорость до 110 километров в час, что не позволит ВСУ вовремя среагировать на угрозу.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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