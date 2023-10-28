Как выясняется теперь, публицист Дмитрий Быков*, находясь в России, ещё соблюдал нормы приличия. Но теперь скинул маску.
По его словам, с Россией и русскими необходимо поступить кардинально — исправлять нечего, потому надо уничтожить на корню, пишет "Царьград".
"В России не осталось сил, с помощью которых можно было бы реставрировать страну. Реставрировать нельзя. Можно только начать принципиально заново. Это начало будет осуществляться трудно, мучительно, кроваво и долго", — в частности, заявляет русофоб на очередном эфире.
Он смел в своих высказываниях, потому что понимает: мечты его нереальны, подытожило издание.
* признан Минюстом России иноагентом.
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Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.