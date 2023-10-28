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Российский танк "Прорыв" выдержал десяток сбросов гранат ВС Украины

Силовые структуры

Во время попытки атаки ВСУ на российский танк "Прорыв" он остался невредимым. В ходе боевых действий дроны ВСУ сбросили десяток гранат на машину. В результате возникли густой дым и огонь.

Экипаж танка смог выжить, его эвакуировали с передовой силы шестой казачьей лисичанской бригады имени М. И. Платова. После доставки в ремонтное подразделение было обнаружено, что боевая машина находится в полностью рабочем состоянии, сообщила украинская разведка. Танку почти не нанесли повреждений. После осмотра специалистами он снова будет отправлен на передовую в зону СВО.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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