Во время попытки атаки ВСУ на российский танк "Прорыв" он остался невредимым. В ходе боевых действий дроны ВСУ сбросили десяток гранат на машину. В результате возникли густой дым и огонь.
Экипаж танка смог выжить, его эвакуировали с передовой силы шестой казачьей лисичанской бригады имени М. И. Платова. После доставки в ремонтное подразделение было обнаружено, что боевая машина находится в полностью рабочем состоянии, сообщила украинская разведка. Танку почти не нанесли повреждений. После осмотра специалистами он снова будет отправлен на передовую в зону СВО.
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