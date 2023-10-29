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Военные НАТО: "Спутники РФ контролируют наши по всем орбитам"

2:41
Силовые структуры

Военные НАТО жалуются на то, что российские спутники перешли к активному маневрированию в околоземном пространстве - они боятся, что РФ перехватит секретные данные или даже просто собьёт их спутники.

Военные НАТО: "Спутники РФ контролируют наши по всем орбитам"
Фото: ftimes.ru

По словам начальника штаба ВВС и ВКС Стефана Милля, сейчас российские "странные спутники" контролируют движения западных систем на любых высотах, включая геостационарные орбиты.

Потому Западу следует создать "активную защиту", а не допускать постоянной слежки со стороны российских спутников, которые "контролируют наши по всем орбитам", - добавил он.

Милль привел в пример движение разведывательного аппарата «Луч» («Олимп-К»), которое специалисты трактуют как слежку за французско-итальянским военным спутником связи Athena-Fidus. Он отметил, что "российский спутник маневрирует у других целей".

А согласно данным издания Opex360, недавно к его "компании" присоединился «Олимп-К2» («Луч-5X»).

Москва заявляла эти аппараты как геостационарные ретрансляторы, но европейские специалисты быстро пришли к выводу, что они разработаны якобы для перехвата восходящих и нисходящих сигналов других спутников или даже для их глушения.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ проводили "эксперименты на орбитах аппаратов других стран".

Разумеется, на Западе по этому поводу поднялась буря недовольства. Впрочем, Пентагон жаловался на это с 2014 года, так как считал, что объект "2014-28E" является истребителем спутников. 

Например, в американском военном ведомстве называли "Космос-2054" разведчиком, который может и уничтожить, и украсть, и столкнуть с орбиты спутники США, искали "российские орбитальные спутники-перехватчики (камикадзе)" и пытались анализировать российские ракеты для уничтожения спутников с земли или самолётов.

Как пояснил в СМИ научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, российские аппараты — это спутники-инспекторы, способные сканировать или фотографировать другую аппаратуру. Они могут стать спутниками-камикадзе — это проще, чем заниматься наведением с Земли. 

Что же касается очередного беспокойства Пентагона после заявления Минобороны РФ, то "американцы разгоняют тему специально, чтобы убедить конгресс США и налогоплательщиков ещё больше платить за развитие космических вооружений", — заключил специалист.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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