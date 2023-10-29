Ходаковский подметил взаимосвязь между СВО и конфликтом в Израиле: "Две войны наложились друг на друга"

Александр Ходаковский поделился информацией о том, что часть снарядов для Украины направили Израилю.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Комбат "Востока" рассказал, что при просмотре обстрелов Израилем сектора Газа он слышит канонаду из Авдеевки. Наложение звуков, по его словам, создаёт эффект присутствия.

"Поговаривают, что часть снарядов, которые предназначались Украине, уже поменяла маршрут и движется в направлении Израиля — две войны наложились друг на друга", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Ранее Александр Ходаковский рассказал, как будет выглядеть наземная операция Израиля в Секторе Газа.