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Ходаковский подметил взаимосвязь между СВО и конфликтом в Израиле: "Две войны наложились друг на друга"

Силовые структуры

Александр Ходаковский поделился информацией о том, что часть снарядов для Украины направили Израилю.

Ходаковский подметил взаимосвязь между СВО и конфликтом в Израиле: "Две войны наложились друг на друга"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Комбат "Востока" рассказал, что при просмотре обстрелов Израилем сектора Газа он слышит канонаду из Авдеевки. Наложение звуков, по его словам, создаёт эффект присутствия.

"Поговаривают, что часть снарядов, которые предназначались Украине, уже поменяла маршрут и движется в направлении Израиля — две войны наложились друг на друга", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Ранее Александр Ходаковский рассказал, как будет выглядеть наземная операция Израиля в Секторе Газа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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