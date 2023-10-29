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Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к народу

Силовые структуры

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к народу после того, как несанкционированно проникшие люди заблокировали работу аэропорта Махачкалы.

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к народу
Фото: Telegram-канал "Подъём", скриншот из видео

По его словам, никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего не совершали, нет.

"Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей. Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику", — отметил глава Республики.

Он подчеркнул, что все дагестанцы сопереживают страданиям жертв террористов и молятся о мире в Палестине. Однако то, что произошло в аэропорту Махачкалы, возмутительно и получит соответствующую оценку властей, и это обязательно будет сделано, подытожил Меликов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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