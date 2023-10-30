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Telegram удалил украинский канал "Утро Дагестана"

Силовые структуры

Telegram-каналы, призывающие к насилию, будут немедленно заблокированы за нарушение правил мессенджера.

Telegram удалил украинский канал "Утро Дагестана"
Фото: официальная страница Павла Дурова в контакте

За нарушение правил "Телеграма", Google, Apple и всего цивилизованного мира, подчеркнул основатель социальной сети Павел Дуров.

"В качестве наиболее яркого примера основатель мессенджера Телеграм привел скрин из бандеровской помойки "Утро Дагестан", которые спровоцировали массовые беспорядки на национальной почве в аэропорту Махачкалы", — прокомментировал ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Напомним, через этот канал организовано нападение на аэропорт Махачкалы.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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