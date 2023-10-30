Telegram-каналы, призывающие к насилию, будут немедленно заблокированы за нарушение правил мессенджера.
За нарушение правил "Телеграма", Google, Apple и всего цивилизованного мира, подчеркнул основатель социальной сети Павел Дуров.
"В качестве наиболее яркого примера основатель мессенджера Телеграм привел скрин из бандеровской помойки "Утро Дагестан", которые спровоцировали массовые беспорядки на национальной почве в аэропорту Махачкалы", — прокомментировал ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Напомним, через этот канал организовано нападение на аэропорт Махачкалы.
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