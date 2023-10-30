Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе: это военнослужащие с Дальнего Востока

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, в Донецкой Народной Республике.

Фото: СК РФ

Как сообщил Следственный комитет России, задержанные являются военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими службу по контракту.

Подозреваемых задержали и доставили в следственный отдел.

На данный момент с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.

По предварительной информации, мотив преступления — конфликт на бытовой почве.

Ранее сообщалось, что тела членов семьи по фамилии Капканец, а также их родных и знакомых, с "огнестрелами" были обнаружены в жилом доме. Незадолго до убийства у хозяина дома возник конфликт с военнослужащими, сообщили соседи.