Правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, в Донецкой Народной Республике.
Как сообщил Следственный комитет России, задержанные являются военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими службу по контракту.
Подозреваемых задержали и доставили в следственный отдел.
На данный момент с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.
По предварительной информации, мотив преступления — конфликт на бытовой почве.
Ранее сообщалось, что тела членов семьи по фамилии Капканец, а также их родных и знакомых, с "огнестрелами" были обнаружены в жилом доме. Незадолго до убийства у хозяина дома возник конфликт с военнослужащими, сообщили соседи.
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